Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанка показала свои интимные фото знакомому из соцсетей и пожалела

Опубликовано:

Девушка в нижнем белье
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительнице Шымкента угрожали распространением интимных фото, а за молчание требовали деньги. Стражи порядка задержали подозреваемого в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники УБОП ДП Шымкента получили сообщение от местной жительницы о факте вымогательства денег.

По словам заявительницы, она познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Спустя пару месяцев переписки злоумышленник, войдя в доверие, получил доступ к ее личным данным и фотографиям, в том числе интимного характера.

Далее, пригрозив распространением этих снимков среди близких, начал требовать деньги.

В результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП задержали подозреваемого в Атырау. Им оказался 34-летний гражданин Узбекистана.

Расследование проводится по ст.194 УК "Вымогательство". Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Стражи порядка отмечают, что не стоит предпринимать необдуманных действий и вести переписку в социальных сетях на личные темы с незнакомыми людьми. Не следует также сообщать свои персональные данные, категорически нельзя хранить и отправлять фото и видео сугубо личного характера.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, –  

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044965-kazahstanka-pokazala-svoi-intimnye-foto-znakomomu-iz-sotssetey-i-pozhalela/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.