Казахстанка показала свои интимные фото знакомому из соцсетей и пожалела

Жительнице Шымкента угрожали распространением интимных фото, а за молчание требовали деньги. Стражи порядка задержали подозреваемого в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники УБОП ДП Шымкента получили сообщение от местной жительницы о факте вымогательства денег.

По словам заявительницы, она познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Спустя пару месяцев переписки злоумышленник, войдя в доверие, получил доступ к ее личным данным и фотографиям, в том числе интимного характера.

Далее, пригрозив распространением этих снимков среди близких, начал требовать деньги.

В результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП задержали подозреваемого в Атырау. Им оказался 34-летний гражданин Узбекистана.

Расследование проводится по ст.194 УК "Вымогательство". Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Стражи порядка отмечают, что не стоит предпринимать необдуманных действий и вести переписку в социальных сетях на личные темы с незнакомыми людьми. Не следует также сообщать свои персональные данные, категорически нельзя хранить и отправлять фото и видео сугубо личного характера.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.