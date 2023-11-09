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Спящий геймер лишился двух смартфонов в компьютерном клубе в Астане

Опубликовано:

Подозреваемый мужчина
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Астане в одном из компьютерных клубов уснувший геймер остался без смартфонов. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, подозреваемым в краже двух смартфонов из компьютерного клуба оказался 31-летний житель столицы.

"Установлено, что в ночное время мужчина находился в компьютерном клубе, где увидел уснувшего геймера. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, он взял со стола два телефона, после чего покинул клуб", – рассказали в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские также устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Напомним, ранее у астанчанина прямо из гаража возле дома украли автомобильные колеса общей стоимостью 800 тыс. тенге.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044916-spyaschiy-geymer-lishilsya-dvuh-smartfonov-v-kompyuternom-klube-v-astane/

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