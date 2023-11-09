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Жестокое убийство ребенка в Темиртау: отчима приговорили к пожизненному сроку

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Колючая проволока в тюрьме
Тюрьма. Иллюстративное фото: real444/Getty Images

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено дело в отношении жителя Темиртау, обвиняемого в убийстве ребенка с особой жестокостью, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, уголовное дело рассматривали по ст.99 ч.3 УК РК (Убийство малолетнего).

Установлено, что 21 марта 2023 года в Темиртау обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире своей сожительницы убил ее ребенка 2020 года рождения с особой жестокостью.

Мужчина дал признательные показания. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

"Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, признано совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающими обстоятельствами по делу признаны явка с повинной, признание вины.

Приговор не вступил в законную силу", - отметили в Карагандинском областном суде.

Напомним, в марте 2023 года в Темиртау был объявлен в розыск 24-летний мужчина. Его заподозрили в убийстве ребенка сожительницы. Как пояснили в ДП Карагандинской области, тело малыша было обнаружено в одной из квартир города. Дело возбудили по ч.3 ст.99 УК РК (Убийство малолетнего).

Позже стражи порядка сообщили, что в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 24-летнего подозреваемого задержали. Он дал признательные показания.

Добавим, что согласно ч.3 ст.99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044902-zhestokoe-ubiystvo-rebenka-v-temirtau-otchima-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku/

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