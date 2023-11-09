Пришел долг из банка: на женщину тайно оформили кредит в Караганде

В Караганде полицией задержан 18-летний парень, которого подозревают в оформлении кредита на крупную сумму на свою пожилую родственницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в Октябрьский отдел полиции управления полиции Караганды обратилась 72-летняя жительница. Пенсионерка рассказала, что неизвестный, незаконно проникнув в информационную систему, в одном из банков оформил на ее имя кредит. При этом кредит был оформлен еще в начале года. А о долге женщина узнала, когда финансовое учреждение потребовало оплатить немалую сумму.

«Ущерб с учетом процентов за просрочку составил 2 млн тенге. Полицейские установили, что злоумышленник в криминальной комбинации использовал мобильный телефон пенсионерки. А доступ к мобильнику имел только тот, кого женщина могла хорошо знать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – 18-летний молодой человек, являющийся родственником потерпевшей и проживающий с ней в одной квартире», - говорится в сообщении.

Подозреваемый дал признательные показания. Парень, оформляя кредит, планировал сам погашать ежемесячные суммы. Однако финансовых возможностей хватило только на первые четыре месяца.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Отметим, что в соответствии со ст. 188 УК РК, за кражу предусмотрено наказание:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за участившихся случаев мошенничества у казахстанцев теперь есть возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

Желающие могут подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz. Причем сделать это может только сам гражданин.

Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.