Женщина собрала дикий лук на 1,7 млн тенге и получила срок в ВКО

Жительницу Риддера осудили за сбор дикого лука, занесенного в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Ее приговорили к условному сроку, передает YK-news.kz.

Еще в мае сотрудники природоохранной полиции задержали жительницу Риддера. В ее машине правоохранители нашли рюкзак, которой был набит свежесорванными листьями дикого лука – в народе черемша или калба.

Отмечается, что данное растение занесено в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

"Женщина призналась, что для заготовки калбы специально ездила в лес в районе села Черемшанка. Всего у нее изъяли 984 растения. Ущерб, нанесенный ее действиями КГУ "Черемшанское лесное хозяйство", составил 1 697 400 тенге", – говорится в публикации.

Недавно состоялся процесс, на котором прокурор выдвинул против женщины обвинение по статье 339 Уголовного кодекса “Незаконная добыча, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов, а также растений, на которые введен запрет на пользование”.

Наказанием стало ограничение свободы сроком на один год.

Добавим, что статья 339 Уголовного кодекса РК, устанавливает наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания.

Такие преступления наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (9,1 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.