Житель Темиртау, 10 лет заражавший своих партнеров ВИЧ, попросил смягчить ему наказание

Житель города Темиртау, который в начале октября был осужден на 6 с половиной лет тюрьмы, за то, что заражал партнеров ВИЧ, подал апелляционную жалобу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня Карагандинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу темиртаусца, ранее осужденного за заражение другого лица ВИЧ. Ранее мужчина был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"В апелляционной жалобе осужденный, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просил его изменить, смягчить назначенное наказание как чрезмерно суровое", – говорится в сообщении на официальном сайте регионального суда.

По этому делу суд привел ряд доводов.

Так, отмечается, что ранее судом были правильно установлены фактические обстоятельства дела.

"Гражданин С. более 10 лет, достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, вступал в половые контакты с половыми партнерами без использования средств предохранения, о своем заболевании половым партнерам не сообщал", – отметили специалисты.

При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что виновность осужденного была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а именно, его частично признательными показаниями, показаниями потерпевших и материалами дела.

Кроме того, судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного по части 3 статьи 118 УК.

"Наказание осужденному судом назначено в пределах санкции части 3 статьи 118 УК, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности", – добавили в суде.

Учитывая перечисленные выше факты областным судом приговор Темиртауского городского суда в отношении С. был оставлен без изменения.

Отметим, на сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

ВИЧ поражает белые клетки крови, что приводит к ослаблению иммунной системы. Это повышает вероятность развития таких заболеваний, как туберкулез, инфекционные болезни и некоторые виды онкологических заболеваний.

ВИЧ передается через разные жидкости организма инфицированных людей, включая кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения.

Передачи инфекции не происходит при поцелуях, объятиях или совместном употреблении пищи. ВИЧ также может передаваться от матери ребенку.

ВИЧ-инфекция поддается лечению и профилактике с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). При отсутствии лечения ВИЧ-инфекция может перейти в СПИД, часто через много лет после заражения.

В настоящее время ВОЗ определяет тяжелый иммунодефицит как нарушение, при котором количество клеток CD4 падает ниже уровня 200 клеток/мм3, или как третью или четвертую клиническую стадию ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков по классификации ВОЗ. Принято считать, что все дети с ВИЧ в возрасте до 5 лет имеют тяжелый иммунодефицит.

При этом, согласно части 1 статьи 118 УК РК, заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 15 суток.

Согласно части 2 этой же статьи, заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Согласно части 3 этой статьи, деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.