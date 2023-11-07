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Австрия, Турция и ОАЭ: какие активы, выведенные из страны, вернули государству, показал Антикор

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Вилла в Дубае
Вилла в Дубае. Кадр из видео: Антикоррупционная служба

Антикоррупционная служба Казахстана показала, откуда были возвращены активы, выведенные из страны в результате коррупционных преступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщает Антикор в своем официальном telegram-канале, за отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 руководители различных уровней.

В суд направили более тысячи дел, по которым возмещено 282 млрд тенге ущерба. С 2022 года в бюджет страны и субъектам квазигосударственного сектора вернули активы и деньги на сумму порядка 857 млрд тенге

"Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций. Данная сумма поступила в бюджет государства.

Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге, из Турции – 253 млн тенге. Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается", добавили в Антикоре.

Так, в Австрии и Лихтенштейне были обнаружены денежные средства 36,8 и 116,7 млрд тенге соответственно; тогда как в других странах недвижимое имущество: квартира в Стамбуле, дом во Франции, две виллы в Дубае и несколько квартир в Москве.

Кроме того, в Алматы выявлены БЦ "АрСат", "Орион", гостиница, ТОЦ "Кайсар Плаза", БЦ "Кайсар Тауэр", БЦ "Майсат", ТД "МегаТау", ЦОРТ "Байсат", частные дома и коттеджи. А в Астане БЦ Optimum, частные дома и коттеджи. Также возвращены активы в Акмолинской области резиденции "Арнасай", "Барап", запасы руды, никеля и кобальта в Костанайской области.

В Антикоре отметили, что особое внимание уделяется коррупционным преступлениям в местных исполнительных органах. С начала этого года в регионах выявили 215 должностных лиц акиматов. 137 из них из числа руководящего звена.

"Наибольшее число изобличенных госслужащих в коррупции приходятся на города Алматы, Шымкент, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Акмолинскую области, области Абай и Жетісу", сообщили в службе.

Кроме того, Антикор мониторит портал государственных закупок, предотвратив нерациональное расходование свыше 38 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044535-avstriya-turtsiya-i-oae-kakie-aktivy-vyvedennye-iz-strany-vernuli-gosudarstvu-pokazal-antikor/

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