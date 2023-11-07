Тело пропавшего мужчины нашли во дворе дома у его односельчанина в Карагандинской области
Опубликовано:
Тело без вести пропавшего мужчины нашли во дворе дома у его односельчанина в Карагандинской области. Дело расследуют по статье "Убийство", предает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, в Осакаровский районный отдел полиции поступило заявление 49-летней жительницы поселка Осакаровка. Она просила оказать содействие в поиске 47-летнего сожителя. 24 октября мужчина вышел из дома и исчез.
Стражи порядка зарегистрировали данный факт.
"6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя поселка, у которого во время осмотра хозяйственных построек обнаружили тело пропавшего с телесными повреждениями.
Изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для следствия. Ведется досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.
Наказание за убийство в Казахстане
Согласно ст.99 УК РК:
1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
5) совершенное с особой жестокостью;
6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;
7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
9) из хулиганских побуждений;
10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
13) совершенное неоднократно;
14) заведомо несовершеннолетнего лица;
15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044500-telo-propavshego-muzhchiny-nashli-vo-dvore-doma-u-ego-odnoselchanina-v-karagandinskoy-oblasti/