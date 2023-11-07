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Тело пропавшего мужчины нашли во дворе дома у его односельчанина в Карагандинской области

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Мужчина стоит посреди участка
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Тело без вести пропавшего мужчины нашли во дворе дома у его односельчанина в Карагандинской области. Дело расследуют по статье "Убийство", предает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в Осакаровский районный отдел полиции поступило заявление 49-летней жительницы поселка Осакаровка. Она просила оказать содействие в поиске 47-летнего сожителя. 24 октября мужчина вышел из дома и исчез.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт.

"6 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили жителя поселка, у которого во время осмотра хозяйственных построек обнаружили тело пропавшего с телесными повреждениями.

Изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для следствия. Ведется досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044500-telo-propavshego-muzhchiny-nashli-vo-dvore-doma-u-ego-odnoselchanina-v-karagandinskoy-oblasti/

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