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"Чтобы вернулась": житель Кызылординской области после ссоры с мамой сообщил о бомбе

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Полицейский ведет подозреваемого
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Кызылординской и Павлодарской областях стражи порядка задержали предполагаемых телефонных террористов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Первый случай произошел в Кызылординской области вчера вечером, 5 ноября. Как рассказали в полиции региона, на пульт 102 позвонил неизвестный и сообщил о том, что заложил взрывное устройство между домами в одном из поселков.

Стражи порядка осмотрели жилой дом и прилегающую территорию и не обнаружили взрывное устройство.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемого, им оказался 39-летний житель поселка.

"Выяснилось, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился со своей мамой, в результате чего последняя ушла из дома. Как отметил подозреваемый, он сообщил о заложенной бомбе возле своего дома, чтобы мама, услышав про это, вернулась", – сообщили в ведомстве.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина находился в средней степени алкогольного опьянения.

Второй случай произошел сегодня, 6 ноября, в Павлодарской области. В полицию также поступил звонок с сообщением о заложенной бомбе в одном из домов Павлодара.

Как рассказали в МВД, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Полицейские по "горячим следам" задержали 28-летнего горожанина.

"Мужчина совершил ложный звонок со своего телефона, также находясь в состоянии алкогольного опьянения", – добавили в ведомстве.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Добавим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сотрудница медучреждения Караганды оставила свой смартфон в одной из палат. Через него позвонили на канал 112 и заявили о заложенной бомбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044401-chtoby-mama-vernulas-predpolagaemyh-telefonnyh-terroristov-zaderzhali-v-dvuh-oblastyah-kazahstana/

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