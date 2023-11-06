"Поставила на поток": алматинцам незаконно сдавали в аренду чужие квартиры

Жительница Алматинской области подозревается в мошенничестве – по версии следствия, она сдавала людям чужую квартиру, которую снимала сама же, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

38-летнюю жительницу Алматинской области подозревают в мошенничестве – по версии полиции Алматы, ей удалось обмануть как минимум 15 человек.

"Бизнес "аренды жилья" женщина поставила на поток. Снимала квартиру. Когда же договор с хозяевами был подписан, пересдавала квартиру "на долгий срок" другим людям.

Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. А суммы варьировались от 150 тыс. до 400 тысяч тенге", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

Подозреваемую задержали – оказалось, она была ранее судима за совершение аналогичных преступлений. По фактам мошенничеств зарегистрировано уголовное дело, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается: