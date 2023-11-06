"Поставила на поток": алматинцам незаконно сдавали в аренду чужие квартиры
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Жительница Алматинской области подозревается в мошенничестве – по версии следствия, она сдавала людям чужую квартиру, которую снимала сама же, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
38-летнюю жительницу Алматинской области подозревают в мошенничестве – по версии полиции Алматы, ей удалось обмануть как минимум 15 человек.
"Бизнес "аренды жилья" женщина поставила на поток. Снимала квартиру. Когда же договор с хозяевами был подписан, пересдавала квартиру "на долгий срок" другим людям.
Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. А суммы варьировались от 150 тыс. до 400 тысяч тенге", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.
Подозреваемую задержали – оказалось, она была ранее судима за совершение аналогичных преступлений. По фактам мошенничеств зарегистрировано уголовное дело, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044387-postavila-na-potok-almatintsam-nezakonno-sdavali-v-arendu-chuzhie-kvartiry/