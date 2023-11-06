Полиция провела спецоперацию в Алматы: изъято более 150 килограммов наркотиков (видео)

Полицейские пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков в Алматы. Они остановили машину, в багажнике которой обнаружили 151 килограмм гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ашимова в Алматы полицейские остановили автомашину Toyota Camry.

"В салоне находились двое жителей Шуского района Жамбылской области. В ходе обыска авто было обнаружено 7 коробок, весом по 24 килограмма каждая.

В них находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются гашишем, общим весом 151,3 килограмм", – сообщил замначальника ДП Алматы Дидар Аханов.

Отмечается, что сейчас подозреваемые взяты под стражу.

По версии следствия, они являются звеном наркоцепочки, изучением деятельности которой на протяжении нескольких месяцев занимались сотрудники оперподразделений ведомства.

"В июле был задержан гражданин Т. 1982 года рождения, у которого изъяли марихуану весом свыше 54 килограммов, а в октябре – гражданина Г. 1993 года рождения. У него найден пакет с 6 килограммами гашиша", – добавил полицейский.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.