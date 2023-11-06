Стали известны результаты экспертизы по делу об изнасиловании первоклассника в Алматы

Пресс-служба Департамента полиции Алматы сообщила о результатах экспертизы по делу об изнасиловании первоклассника – на теле ребенка на обнаружено повреждений, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП города Алматы, ими расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

"Была назначена судебно-комиссионная экспертиза.

Согласно результатам экспертного исследования, на теле ребенка не было обнаружено ни наружных, ни внутренних повреждений.

Сейчас назначена дополнительная экспертиза.

Была также проведена геномная ДНК-экспертиза, которая не выявила присутствия постороннего биоматериала", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что видеоматериалы с камер наблюдения были изъяты следствием и подвергнуты тщательному анализу.

Но, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, в частности статьи 201 УПК РК, информация о досудебном расследовании не подлежит разглашению.

Напомним, в начале октября в соцсетях появилось видео, на котором мать ученика первого класса в Алматы рассказывает, что ее ребенка изнасиловали в стенах элитной школы.

На заявление женщины отреагировали в Минпросвещения – там заявили, что глава Комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребенка, а также с руководством международной школы.

Следом свое заявление сделала директор школы, в котором учится ребенок. Она сообщила, что впервые об этом инциденте они услышали от сотрудников полиции и максимально помогают расследованию.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что в деле также задействованы местное представительство по защите прав детей, а также другие соответствующие организации.

В конце октября мать ребенка заявила в соцсетях, что прошло более месяца, а подозреваемого все еще не нашли.

Добавим, что в соответствии с частью 4 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.