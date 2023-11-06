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Экс-сотрудницу Антикора осудили по делу о взятке в 42 млн тенге

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Купюры на бумаге со словом "Взятка"
Взятка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента завершил рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемой, ранее занимавшей должность бухгалтера в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Подсудимой первоначально предъявлялись обвинения в даче взятки в особо крупном размере (ст.367 ч.4 УК РК), однако в ходе судебного следствия ее деяния были переквалифицированы на посредничество во взяточничестве (ст.368 ч.1 УК РК).

Как указывается в приговоре суда, к женщине обратилась ее знакомая, сын которой был задержан борцами с коррупцией по подозрению в получении взятки в один миллион тенге.

Обвиняемая, ранее работавшая бухгалтером в Антикоре, взялась оказать содействие в поисках "нужного человека".

В конечном итоге было решено готовиться к даче взятки. Между женщинами была определена примерная сумма вероятного незаконного вознаграждения - 42 миллиона тенге.

Мать подозреваемого принялась собирать деньги среди родственников, даже взяла кредит. Собранную сумму она передала посреднице, но вскоре после этого скоропостижно скончалась от обострения заболевания. Тем не менее экс-сотрудница передала взятку "нужному человеку", после чего была задержана бывшими коллегами.

В суде она частично признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей один год и шесть месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.368 ч.1 УК РК посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044265-eks-sotrudnitsu-antikora-osudili-po-delu-o-vzyatke-v-42-mln-tenge/

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