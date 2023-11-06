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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

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Изъятый пистолет
Изъятый пистолет. Фото: t.me/moscowproc

В ресторане в центре Москвы произошел конфликт, в результате которого пострадали четыре человека. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, передает NUR.KZ.

Подробности сообщили в официальном Telegram-канале московской прокуратуры.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении надзорного органа.

Подчеркивается, что 37-летний подозреваемый задержан.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта.

По информации SHOT, стрельба в московском ресторане началась, потому что два пьяных мужчины не поделили дверь.

Очевидцы рассказали авторам Telegram-канала, что сначала начали драться двое мужчин, после их попытались разнять охранники, однако один из участников драки вступил в бой с ними. После, по их словам, этот мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

Также сообщается, что 37-летним стрелком может быть боксер Никита Иванов - бывший член сборной России. Отмечается, что ранее у него уже были проблемы с законом.

Как пишет ТАСС, источник в правоохранительных органах подтвердил корреспондентам издания информацию о том, что задержанным является боксер Иванов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044246-chetyre-cheloveka-postradali-v-rezultate-strelby-v-tsentre-moskvy/

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