Собаку едва не задушили в Талдыкоргане на глазах у прохожих

В соцсетях появились кадры жестокого обращения с собакой. Автор ролика утверждает, что хозяин животного едва не задушил его. В ДП области Жетісу отреагировали на видео, передает NUR.KZ.

Журналистка Сандугаш Дуйсенова опубликовала на своей странице в Instagram видео, судя по кадрам которого мужчина держал лежащую на тротуаре собаку на цепи и пытался продать ее за 10 тыс. тенге.

"Чуть не задушил собаку! Сердобольные талдыкорганцы выкупили за 5000 тенге! Ищем хозяина овчарки!" – говорится в публикации к ролику.

На видео отреагировали в Департаменте полиции области Жетісу.

"Сообщаем, что информация принята к сведению и зарегистрирована в УП города Талдыкоргана (КУИ). В настоящее время сотрудниками городской полиции проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя", – сообщила полиция в комментариях.

Напомним, ранее в Уральске мужчина на глазах у детей зарезал свою собаку. Полиция начала досудебное расследование.

В Казахстане за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в отношении двух и более животных;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в присутствии малолетних;

публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.