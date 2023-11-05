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Хотела купить мясо подешевле: костанайские полицейские предупредили о мошенниках

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Женщина покупает мясо на рынке
Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Костанае женщина обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников, которые предлагали ей купить мясо по низкой цене, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Северный отдел полиции города Костаная обратилась женщина, которая сообщила о факте мошенничества.

"Она рассказала, что 21 октября написала сообщение в социальной сети WhatsApp в группу, в которой публикуются объявления о реализации мяса. Администратор группы ответила, что в настоящее время ее запрос на приобретение фарша пока не может быть исполнен, так как в наличие его не было", – рассказали стражи порядка.

Однако позже с неизвестного номера потерпевшей поступило сообщение о том, что она может приобрести мясо по еще более низкой цене, нежели предлагали в группе.

"Девушка отправила деньги на указанный номер – 13 тыс. тенге, – но продукта так и не дождалась", – добавили в ведомстве.

В итоге она решила обратиться в полицию.

Сейчас по данному факту начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

При этом казахстанцев попросили быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044213-hotela-kupit-myaso-podeshevle-kostanayskie-politseyskie-predupredili-o-moshennikah/

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