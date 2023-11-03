Кровавая сцена между зятем и тестем разыгралась на улице в Караганде. Произошло это после того, как отец супруги подозреваемого затеял разговор о необходимости поиска работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц Караганды произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них получил ножевое ранение.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что отношения выясняли 59-летний мужчина и его 52-летний зять.

"Тесть пытался вразумить родственника, что ему пора найти работу и самому обеспечивать себя. В ответ на замечание зять разозлился. Возникла словесная ссора, закончившаяся поножовщиной. В результате 59-летний мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся", - рассказали в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.ст.24-99 УК РК "Покушение на убийство".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется следствие. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.