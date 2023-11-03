В МВД рассказали, за что объявили в розыск авторов YouTube-канала "Бәсе"

В конце октября появилась информация о том, что авторов YouTube-канала "Бәсе" Айдоса и Наталью Садыковых объявили в розыск. Сегодня в пресс-службе МВД назвали причину, передает NUR.KZ.

Напомним, 23 октября на портале органов правовой статистики и специальных учетов в разделе "Розыск преступников" появилась информация о супругах Садыковых, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе".

Дела зарегистрировали в УП столичного района Алматы. Инициатором розыска является Министерство внутренних дел Казахстана.

Сегодня же в пресс-службе МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на канале Садыковых правоохранители выявили контент, пропагандирующий национальную рознь.

"Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь.

Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД", – заявили представители Министерства внутренних дел РК.

Как указано в описании YouTube-канала, "БӘСЕ освещает события в Казахстане и мире, и не зависит от власти, олигархов и грантов". Издание создано Айдосом и Натальей Садыковыми.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.