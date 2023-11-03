Жительница Шымкента отдала мошеннице 1 млн тенге за "должность" учителя в школе

В Шымкенте девушка хотела трудоустроиться учителем, но пострадала от рук аферистки и лишилась миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного медиапортала МВД РК, со слов потерпевшей, малознакомая женщина обещала ей помощь с трудоустройством в одно из учебных заведений.

«Свою услугу злоумышленница оценила в 1 млн тенге. Факт следователи Туранского РУП зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате проведенных работ 36-летнюю подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в полицейское управление», - сообщается на медиапортале.

В ходе расследования полицией было установлено, что задержанная имеет причастность и к другому факту аферы. Еще одну доверчивую гражданку она обманула почти на полтора миллиона тенге, обещая квартиру по госпрограмме без очереди и безвозвратный грант для реализации бизнес-идей.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее курьезный случай с мошенничеством произошел в Павлодаре. Там жительница города отдала мошеннице 120 миллионов тенге за якобы защиту и покровительство от демонов.

Стоит отметить, что согласно ст. 190 УК РК по факту мошенничества предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.