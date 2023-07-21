Бизнесвумен отдала 120 млн тенге мошеннице за покровительство от демонов в Павлодаре

Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Павлодара отдала мошеннице 120 миллионов тенге за якобы защиту и покровительство от демонов. Женщину, обманувшую горожанку, осудили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Абайской области.

Как рассказали в департаменте уголовно-исполнительной системы, в 2019-2020 годах гражданка Ж., зная, что у гражданки К., занимающейся бизнесом, есть крупная сумма денег, внушила ей, что обладает даром нетрадиционного лечения и сверхъестественной силой.

Втеревшись в доверие к потерпевшей, мошенница убедила предпринимательницу, что всем членам ее семьи необходима постановка защиты от демонов. При этом Ж. заявила, что сама может призывать демонов и взаимодействовать с ними, а те в свою очередь требуют от нее крупные денежные средства.

"С марта 2019 года по августа 2020 года К., находясь под влиянием и внушением Ж. передала ей 120 млн тенге для постановки защиты от демонов и потусторонней силы, которые якобы являлись злыми духами, искушали людей радостью быстрой и легкой наживы, но с помощью своих умении показывали, как можно быстро разбогатеть, то есть, для помощи в ведении ее бизнеса", – говорится в сообщении.

В итоге суд признал Ж. виновной в мошенничестве по статье 190 УК РК и отправил ее в колонию на 5 лет.

В последующем указанными денежными средствами Жакупова распорядилась по своему усмотрению.

"По прибытии в колонию с осужденной проведены разъяснительные работы, ежедневно проводятся воспитательные и психологические беседы, осужденная раскаивается в содеянном и просит прощения за свои поступки", – рассказали в ДУИС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029507-biznesvumen-otdala-120-mln-tenge-moshennitse-za-pokrovitelstvo-ot-demonov-v-pavlodare/