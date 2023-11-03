"Поменялся куртками с манекеном": необычная кража попала на видео в Актобе

В одном из торговых домов в Актобе мужчина решил поменяться с манекеном куртками. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам продавца бутика, где и произошел инцидент, один из покупателей просто снял с манекена зимнюю куртку и скрылся.

«Сумма ущерба составила 60 тысяч тенге. Воспользовавшись моментом, мужчина снял с манекена куртку и надел ее, а на того накинул старую. Момент кражи куртки попал в объектив камеры наблюдения. Именно по этой записи стражей порядка ориентировали на поимку подозреваемого. 35-летнего местного жителя задержали», - сообщается на информационном медиапортале МВД РК.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 1 УК РК «Кража». Также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Видео: КТК

Ранее аналогичный случай произошел в столице. Проходя мимо магазина по проспекту Республики, мужчина, по данным полиции, заметил стоящий снаружи манекен. Воспользовавшись моментом, он снял с манекена куртку марки Moncler и ушел с ней.

Стоит отметить, что согласно статье 188, ч. 1 УК РК «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в таком же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов. Предусмотрено также ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.