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"Поменялся куртками с манекеном": необычная кража попала на видео в Актобе

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Манекен в мужской верхней одежде
Мужская куртка на манекене. Фото: pixabay.com

В одном из торговых домов в Актобе мужчина решил поменяться с манекеном куртками. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам продавца бутика, где и произошел инцидент, один из покупателей просто снял с манекена зимнюю куртку и скрылся.

«Сумма ущерба составила 60 тысяч тенге. Воспользовавшись моментом, мужчина снял с манекена куртку и надел ее, а на того накинул старую. Момент кражи куртки попал в объектив камеры наблюдения. Именно по этой записи стражей порядка ориентировали на поимку подозреваемого. 35-летнего местного жителя задержали», - сообщается на информационном медиапортале МВД РК.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 1 УК РК «Кража». Также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Видео: КТК

Ранее аналогичный случай произошел в столице. Проходя мимо магазина по проспекту Республики, мужчина, по данным полиции, заметил стоящий снаружи манекен. Воспользовавшись моментом, он снял с манекена куртку марки Moncler и ушел с ней.

Стоит отметить, что согласно статье 188, ч. 1 УК РК «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в таком же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов. Предусмотрено также ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043905-pomenyalsya-kurtkami-s-manekenom-neobychnaya-krazha-popala-na-video-v-aktobe/

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