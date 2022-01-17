Момент кражи куртки с манекена в Нур-Султане попал на видео

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские Управления полиции района "Сарыарка" задержали 27-летнего мужчину по подозрению в совершении двух краж, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Правоохранители установили, что задержанный на сутки арендовал номер в гостинице по проспекту Женис.

Далее, по версии следствия, в вечер перед выездом он спустился на ресепшен, где увидел смартфон марки Huawei, который, предположительно, украл, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что гаджет принадлежал охраннику.

Вторая кража, в совершении которой подозревают мужчину, произошла в другой день в 17:20.

Проходя мимо магазина по проспекту Республики, мужчина, по данным полиции, заметил стоящий снаружи манекен. Воспользовавшись моментом, он снял с манекена куртку марки Moncler и ушел с ней.

Отмечается, что момент кражи куртки попал в объектив камеры наружного наблюдения. Именно по этой записи стражей порядка ориентировали на поимку подозреваемого.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование, его проверяют на причастность к похожим преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951509-muzhchinu-podozrevayut-v-dvoynoy-krazhe-v-nur-sultane-video/