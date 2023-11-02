Мужчина сбил двух подростков на угнанном авто в Карагандинской области
Опубликовано:
Двух подростков, передвигавшихся на велосипеде, сбил на угнанной машине и скрылся с места ДТП сельчанин в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Polisia.kz.
По данным информационного портала МВД РК, ДТП произошло в одном из поселков Шетского района Карагандинской области.
«Полицейские установили, что неизвестный на улице населенного пункта совершил наезд на велосипед, на котором находились два несовершеннолетних мальчика. В результате ДТП дети получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Сам водитель скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении на медиапортале.
Позже, по информации полиции, был задержан подозреваемый – 28-летний мужчина. Также выяснилось, что попавшая в ДТП машина была угнана со двора дома. Подозреваемый, как установила экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести в момент совершения ДТП.
Кроме этого, задержанный, как сообщает портал, ранее был лишен права управления транспортными средствами. По данному факту ведется досудебное расследование по статьям 346, 347 и 200 УК РК.
Ранее сообщалось, что в начале октября в Алматы недалеко от Дворца студентов грузовая машина наехала на самокатчика. Молодой человек скончался на месте.
В этом же месяце еще одного подростка сбили уже в Рудном, в Костанайской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043829-muzhchina-sbil-dvuh-podrostkov-na-ugnannom-avto-v-karagandinskoy-oblasti/