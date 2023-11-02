КНБ задержал сотрудника УБОП в Алматинской области

Задержан старший оперуполномоченный УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью) ДП Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"2 ноября сотрудниками ДКНБ по Алматинской области совместно с УСБ ДП Алматинской области по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержан старший оперуполномоченный УБОП", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК. Иную информацию в интересах следствия в ДП Алматинской области не разглашают.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.