Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

КНБ задержал сотрудника УБОП в Алматинской области

Опубликовано:

Сотрудник с надписью "УБОП"
Сотрудник УБОП. Иллюстративное фото: polisia.kz

Задержан старший оперуполномоченный УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью) ДП Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"2 ноября сотрудниками ДКНБ по Алматинской области совместно с УСБ ДП Алматинской области по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержан старший оперуполномоченный УБОП", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК. Иную информацию в интересах следствия в ДП Алматинской области не разглашают.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043782-knb-zaderzhal-sotrudnika-ubop-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.