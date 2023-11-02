КНБ провел комплекс мероприятий в филиале "Правительства для граждан"

1 ноября 2023 года Департаментом КНБ по области Жетісу проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан", передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

"По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путем изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) УК РК.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ в интересах следствия не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.