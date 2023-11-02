Экс-полицейским, осужденным за пытки, смягчили приговор в Шымкенте

В Шымкенте пересмотрели решение суда в отношении экс-полицейских, которых осудили после смерти мужчины от пыток в стенах департамента полиции, передает Otyrar.kz.

Апелляционная коллегия изменила приговор городского межрайонного суда по уголовным делам в отношении Уалихана Ж. и Динмухамеда И.

Так, Действия осужденного Ж. переквалифицированы с части 3 статьи 146 на пункт 1 части 2 статьи 146 УК. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии и на 3 года запрещено работать в правоохранительных органах.

Судом первой инстанции Ж. был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Начальника отдела полиции Каратауского района Динмухамеда И. суд первой инстанции приговорил к 3 годам 6 месяцам заключения, а также лишил звания подполковника полиции.

Теперь же его признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава указанного уголовного правонарушения.

Напомним, четверых сотрудников правоохранительных органов в июне этого года приговорили к тюремным срокам за смерть Нурболата Жумабаева в департаменте полиции. Мужчину и его друга Сергея Петрова задержали по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года.

После нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце. Сначала в полиции сообщили, что "он почувствовал себя плохо во время допроса и скончался до приезда скорой помощи". Но после того как родственники заявили о множестве повреждений на теле погибшего, в правоохранительных органах начали служебную проверку и установили четверых подозреваемых в применении насилия и пыток, которых затем осудили.