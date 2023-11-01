Почти 70 кг наркотиков хотели привезти в Алматы

Жителя Жамбылской области заподозрили в хранении наркотиков – по версии следствия, он хотел отправить в Алматы 66 килограммов запрещенного вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, была пресечена попытка переправить в Алматы 66 кг наркотиков.

В предпесковой зоне Шуского района Жамбылской области был задержан 31-летний местный житель – его заподозрили в хранении наркотических средств в особо крупном размере.

"В ходе личного обыска в кармане куртки задержанного был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Во время осмотра местности также обнаружены несколько куч свежескошенной растительной массы и серп, который подозреваемый купил в этот день на местном рынке", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как показала экспертиза, обнаруженные вещества оказались марихуаной невысушенной (66 кг 400 гр) и гашишем (1,6 гр).

"По словам задержанного, чтобы не вызвать подозрение и незаметно добраться до места назначения, он попросил у родственника коня", – говорится в публикации.

По версии следствия, молодой человек планировал спрятать наркотические вещества в предпесковой зоне, а затем через несколько дней на машине и перевезти в Алматинскую область.

Глава УПН ДП Алим Бажикбаев рассказал, что задержанный дал признательные показания, по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.

Добавим, согласно части 3 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.