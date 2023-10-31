Клиент массажного салона в Астане заплатил несуществующий штраф за отмену брони

Жителя Астаны, отменившего бронь в массажном салоне, обманули по телефону, представившись администратором заведения. Сумма ущерба составила 110 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Астанчанин обратился в полицию, заявив, что его обманули.

Как выяснилось в ходе расследования, 34-летний подозреваемый хотел забронировать номер в массажном салоне.

"Администратор сообщила, что на эту дату свободных мест не имеется, на что подозреваемый попросил номер телефона человека, сделавшего бронь в салоне. Получив телефон, мужчина набрал его, представился администратором и, узнав, что тот отказывается от брони, решил воспользоваться этим", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемый сказал астанчанину, что последнему следует выплатить штраф 110 тысяч тенге. Поверив его словам, житель столицы отправил деньги. О том, что попался на обман, он понял позже и обратился в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории города.

Добавим, согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается: