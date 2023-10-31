Необычный побег от полицейских сняли на видео в Караганде

В Сети появилось видео, снятое в одном из торговых домов Караганды. Пользователей озадачило поведение мужчины. Ситуацию прокомментировали в МВД РК, передает NUR.KZ.

"Прямо сейчас мужчина забрался зачем-то на карниз. Охранники торгового дома стоят рядом и наблюдают за происходящим. Интересно, что же произошло?" - задается вопросом автор публикации в Instagram.

Ситуацию прояснили в МВД. Комментарий по поводу инцидента был размещен в новостном Telegram-канале ведомства. Как выяснилось, в полицию Караганды поступило сообщение, что в одном из бутиков торгового дома украли обувь.

"Прибывшие на место происшествия полицейские по камерам наблюдения зафиксировали местонахождение мужчины.

Однако молодой человек, увидев стражей порядка, решил сбежать. А способ побега был оригинальным: пытался спрыгнуть со второго этажа. Задержанный признался в краже, вернул вещественное доказательство", - рассказали в МВД.

Здесь добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст.187 УК РК.

Отметим, что согласно ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.