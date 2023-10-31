Орудовал в автобусе: пенсионера-рецидивиста задержали в Алматы за карманную кражу

63-летнего пенсионера задержали в Алматы по подозрению в краже - преступление произошло в автобусе. У пассажира был украден мобильный телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Задержание проводили оперативники Медеуского района города, сообщается на официальном медиапортале ведомства.

"Установлено, что житель Алматинской области промышлял хищениями чужого имущества в разных районах мегаполиса. В последнем эпизоде, на пересечении проспекта Назарбаева и Райымбека, при посадке в автобус 225-го маршрута, он украл телефон из кармана пассажира. Следствие работает над доказательной базой и проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах города", - заявил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

В настоящий момент пенсионер водворен в изолятор временного содержания. Телефон был изъят и приобщен к делу. Расследование ведется по статье 188 "Кража" УК РК.

Как отметили в полиции, задержанный ранее уже был судим за совершение краж и грабежа.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.