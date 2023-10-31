Ресторан в Праге, вилла в ОАЭ: арестовано имущество бизнесмена Тлеубаева

Имущество бизнесмена Нурлана Тлеубаева, осужденного ранее по делу о выводе средств Delta Bank, арестовано, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу сообщается, что, как установило следствие, с 2012 по 2017 год бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В частности, арестованы элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в чешской Праге, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии.

"В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву", - говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, в агентстве сообщили, что сам Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы.

"В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ", - заключили в АФМ.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о лишении Delta Bank лицензии на проведение банковских и иных операций, а также осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

Позже появилась информация, что финансовую организацию ликвидируют по решению суда.

В феврале 2021 года в АФМ сообщили о задержании бывших топ-менеджеров Delta Bank. Их заподозрили в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более 33 млрд тенге и 79 млн долларов США.

Позже АФМ сообщил, что по делу проходит и Нурлан Тлеубаев, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes. По данным агентства, он выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В марте прошлого года дело направили в суд, а позже стало известно, что Тлеубаеву вместе с Жомартом Ертаевым вынесли приговор - их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц. Обоих приговорили к 9 годам лишения свободы.