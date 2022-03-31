Завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank

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Агентством РК по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации АФМ, в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Сообщается, что в ходе следственных действий были наложены аресты на имущество подозреваемых, а также их близких родственников, стоимостью более 48 млрд тенге: на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

Отмечается, что арестованы активы, находящиеся в ОАЭ, Российской Федерации, Латвии и Чехии.

По данным АФМ РК, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фигуранты дела находятся под стражей.

Напомним, что в феврале прошлого года сообщалось о задержании топ-менеджеров Delta Bank.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962901-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-top-menedzherov-delta-bank/