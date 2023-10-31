Казахстанца включили в перечень террористов и экстремистов в России

Осужденный за поджог военкомата в РФ гражданин Казахстана Ансаган Молдахметов был включен в перечень террористов и экстремистов в России, передает NUR.KZ.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга.

Отметим, в мае прошлого года казахстанцы Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы подожгли бутылками с зажигательной смесью здание военкомата в Омске на улице Пушкина. По словам Молдахметова, неизвестный в мессенджере предложил ему 6 млн тенге за поджог военкомата для того, чтобы сорвать призывную кампанию по набору добровольцев на СВО.

После совершения преступления жители Казахстана покинули территорию России, однако впоследствии Молдахметова задержали. А Сеил Диас Муратулы был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

В мае этого года Молдахметов был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 205 УК РФ.

Согласно информации на сайте Кремля, статья 205 УК РФ (Террористический акт), а именно совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями: совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекшие по неосторожности смерть человека; повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, – наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.