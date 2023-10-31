Чиновникам, растратившим 190 млн тенге, вынесли приговор в Акмолинской области
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В Акмолинской области осудили руководителя отдела строительства Целиноградского района и главу филиала РГП "Енбек Аршалы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщается на официальном сайте суда Акмолинской области, глава отдела строительства С. и глава филиала "Енбек Аршалы" А. вступили в сговор с директором ТОО К. Используя свои служебные полномочия, А. и С. растратили бюджетные средства на сумму более 190 млн тенге.
"Указанные лица путем подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по проекту строительства объектов электроснабжения в городе Косшы присвоили деньги в особо крупном размере за работы, которые фактически не были выполнены", - говорится в сообщении суда.
В итоге госслужащих судили по части 4 статьи 189 УК РК. В суде они вину не признали, директор ТОО признал вину лишь частично.
Тем не менее суд решил, что вина подсудимых доказана договорами о государственных закупках, заключениями экспертиз, проектно-сметной документацией, бухгалтерскими документами.
В итоге главу отдела строительство осудили на 7 лет колонии, руководителя филиала "Енбек Аршалы" - на 8 лет колонии.
Директору ТОО назначили 7 лет условно - суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления и частичное возмещение ущерба.
"С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб в доход государства", - добавили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Наказание за присвоение или растрату чужого имущества
Согласно статье 189 УК РК:
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
3) неоднократно, –
наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043273-chinovnikam-rastrativshim-190-mln-tenge-vynesli-prigovor-v-akmolinskoy-oblasti/