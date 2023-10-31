Чиновникам, растратившим 190 млн тенге, вынесли приговор в Акмолинской области

В Акмолинской области осудили руководителя отдела строительства Целиноградского района и главу филиала РГП "Енбек Аршалы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается на официальном сайте суда Акмолинской области, глава отдела строительства С. и глава филиала "Енбек Аршалы" А. вступили в сговор с директором ТОО К. Используя свои служебные полномочия, А. и С. растратили бюджетные средства на сумму более 190 млн тенге.

"Указанные лица путем подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по проекту строительства объектов электроснабжения в городе Косшы присвоили деньги в особо крупном размере за работы, которые фактически не были выполнены", - говорится в сообщении суда.

В итоге госслужащих судили по части 4 статьи 189 УК РК. В суде они вину не признали, директор ТОО признал вину лишь частично.

Тем не менее суд решил, что вина подсудимых доказана договорами о государственных закупках, заключениями экспертиз, проектно-сметной документацией, бухгалтерскими документами.

В итоге главу отдела строительство осудили на 7 лет колонии, руководителя филиала "Енбек Аршалы" - на 8 лет колонии.

Директору ТОО назначили 7 лет условно - суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления и частичное возмещение ущерба.

"С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб в доход государства", - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.