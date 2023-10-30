МВД: преступная группа задержана в ЗКО

Незаконный канал сбыта рыбы и икры осетровых пород в Уральске выявили сотрудники полиции ЗКО - по данному факту задержана группа местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Предполагается, что данная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на центральные рынки города Уральск.

В ходе обысков было изъято свыше 1,5 тонны рыбы осетровых пород, 27,3 кг красной и 1,25 кг черной икры, а также 2,7 млн тенге, говорится в новостном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, были обнаружены пистолеты, боеприпасы, электронные весы, нож и бинокль.

Задержанные оказались жителями ЗКО. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК.

Согласно статье 339 УК РК, незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.