Экс-чиновника не успели отправить из СИЗО в колонию на юге Казахстана и возбудили новое дело

Вынесен еще один приговор бывшему руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Рыскуловского района, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в 2021 году спецпрокуроры расследовали уголовное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ, который длительное время не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере госзакупок.

Тогда приговором районного суда он был признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и осужден к 7 годам лишения свободы.

"Не успели его отправить из следственного изолятора в колонию, установлен еще один факт для возбуждения нового уголовного дела.

Так, в ходе проверки деятельности отдела ЖКХ на предмет расходования бюджетных средств и организации депозитария в период с 2014 по 2016 годы прокуратурой Рыскуловского района выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Здесь отметили, что способ хищения заключался в направлении письма в отдел экономики и бюджетного планирования районного акимата о выделении денежных средств для возврата гарантийной суммы подрядчику для возмещения ранее похищенных им денежных средств.

По данному факту проведено досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество), после чего уголовное дело направлено в суд.

"Приговором суда от 20.09.2023 года руководитель отдела был признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения и с применением ч.3 ст.58 УПК РК (наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим) приговорен к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со ст.190 ч.3 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.