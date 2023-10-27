Дело студента-медика: в суде Астаны показали видео издевательств над пациентами

В Астане продолжается суд по делу студента-медика, который обвиняется в истязательствах пожилых пациентов хосписа и ребенка с аутизмом, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны постановил, что судебное разбирательство будет проводиться в общем порядке. Причиной тому послужило то, что подсудимый не признает гражданские иски. В связи с материальным положением он согласился выплатить лишь по триста тысяч двоим потерпевшим.

Судья также постановил продолжить исследования доказательств по делу, допросить свидетелей. После этого будут исследованы материалы дела и начнутся прения сторон.

В суде выступила свидетель, являющаяся директором и учредителем центра, где работал подсудимый. Она отметила, что проработал обвиняемый там около месяца, заняв позицию инструктора ЛФК.

Свидетель также сообщила, что в ее центре проходили восстановительное лечение взрослые люди, а ребенок с аутизмом был пациентом другой организации, которой центр предоставлял помещение и оборудование. Ответственность за пациента в таком случае, сообщила свидетель, несет та организация, которая подписывает с родителями договор на оказание услуг. К тому же, присутствие матери в этом случае приветствуется.

Потерпевшая отметила, что во время занятий ей не разрешали находиться рядом с ребенком.

Подсудимый ответил, что "женщина в другом зале попросила заниматься с ребенком".

"Так как я видел, что у нас занимаются несовершеннолетние, я думал, они наши. Взрослых количество не превышало 10 за смену, в свободное время я сидел, и женщина сказала: "помогай", я думал, что это сотрудник. И работал", - рассказал подсудимый.

Свидетель отметила, что жалоб ни на подсудимого, ни на центр в целом не было.

Также в суде выступил одноклассник обвиняемого, который заявил, что знает подсудимого уже пять лет, и называет его "отзывчивым, добрым и хорошим человеком", который не был замечен в жестоком обращении, "уважительно относился к учителям и хорошо учился".

После этого в суде продемонстрировали снятые на телефон видео, которые, как сообщила гособвинитель, скидывали в общий чат, где состояли подсудимый, свидетель и другие люди. Согласно словам прокурора, видео подсудимый снимал сам. На кадрах, среди прочего, слышна нецензурная брань.

Из этических соображений мы не публикуем видео.

Отметим, что ранее одна из потерпевших заявляла, что ее маму подсудимый кормил памперсами и бил. Другая женщина рассказала, что подсудимый тыкал пальцем в ягодицы и давал команды. Третья представитель потерпевшего заявила, что ее отца обвиняемый заставлял есть хлеб и ударял по голове.

Также в суде зачитали показания еще нескольких свидетелей. В показаниях одного из свидетелей, руководителя хосписа, где подсудимый трудился санитаром и в его обязанности входил уход за тяжело больными людьми, отмечается, что медсестра пожаловалась на наличие синяка у одного из пациентов. Однако пациентка не призналась, откуда синяк. После этого руководитель провел беседу с санитаром, сказав, что сообщит в университет в случае ненадлежащего отношения к пациентам.

Со слов прокурора, о произошедших случаях стало известно из анонимного сообщения.

Напомним, в конце июня этого года сообщалось, что 22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации.

Также сообщалось, что из хосписа студента уволили после того, как у пациентов стали замечать синяки. Однако он нашел работу в реабилитационном центре для детей с аутизмом.

Позже эту историю прокомментировала глава Минздрава РК Ажар Гиният.

Она отметила, что все рассматривается в рамках правового поля, этим делом занимаются правоохранительные органы. Вопрос касательно студента также будет рассматриваться в специальном комитете при университете, добавила министр.