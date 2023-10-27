Многомиллионные хищения выявили в Шымкенте

Прокуратурой Енбекшинского района Шымкента выявлен факт оплаты подрядчику за фактически невыполненные работы и непоставленные товары, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Так, по данным официального сайта прокуратуры Шымкента, 11 марта 2022 года между аппаратом акима Енбекшинского района и ТОО заключен договор на содержание мест захоронений на общую сумму 24,5 млн тенге.

Также в 2021-2023 годах между аппаратом акима и данным товариществом заключены 18 договоров на общую сумму 37,9 млн тенге.

В ходе проверки прокуроры провели осмотр и сличили с актами выполненных работ. В итоге были установлены принятие и оплата заказчиком отдельных видов работ и товаров, которые фактически отсутствовали.

Аудиторская проверка выявила, что сумма невыполненных работ и непоставленных товаров составила 36,1 млн тенге.

В этой связи прокуратура Енбекшинского района инициировала досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере).

Материалы направлены в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.