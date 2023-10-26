Две акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Жамбылской области

В Жамбылской области суд вынес приговор двум акушеркам, которые по предварительному сговору продали новорожденного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный суд.

Как сообщается на официальном сайте суда Жамбылской области, двое акушеров родильного дома предстали перед судом за продажу новорожденного по пунктам 1, 7 и 12 части 2 статьи 135 УК РК.

Суд установил, что в ноябре 2022 года потерпевшая обратилась к акушерке Б. родильного отделения больницы для преждевременного прерывания беременности.

"Поняв, что потерпевшая скрыла от семьи беременность, Б. обратилась к своей коллеге Ю. за помощью в продаже ребенка после родов.

Для осуществления своего преступного умысла акушерки (т.е. группой лиц по предварительному сговору) обманом и злоупотреблением доверием потерпевшей продали новорожденного гражданке за 1,5 млн тенге", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимых нашла свое объективное подтверждение показаниями законного представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.

По данным суда Жамбылской области, подсудимые вину признали частично.

Также сообщается, что у одной из подсудимых есть малолетние дети. Этот факт был признан смягчающим обстоятельством. Отягчающие обстоятельства не установлены.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, и с учетом требований части 2 статьи 55 УК, ограничивающий пределы наказания, подсудимые приговорены к 8 годам лишения свободы", – значится в приговоре суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что согласно статье 135 Уголовного кодекса РК, купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

Согласно второй части этой статьи, о которой идет речь выше, деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух и более лиц; в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; путем обмана или злоупотребления доверием; лицом с использованием своего служебного положения; в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий; с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.