Астанчанка потеряла 10 млн тенге, отдав их на "раскрутку"
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Жительница столицы отдала 10 млн тенге на "раскрутку", надеясь в будущем получить высокую прибыль из вложенных денег, однако была обманута, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Астанчанка обратилась с заявлением в управление полиции района Алматы – она заявила о мошенничестве.
По словам потерпевшей, она отдала 10 млн тенге знакомой женщине утром на парковке торгового дома.
"Представляясь консультантом сетевого маркетинга, она (забравшая деньги женщина – прим. ред.) предложила ей “инвестировать” денежные средства с последующим получением высокой прибыли. Не дождавшись высоких выплат, астанчанка обратилась в полицию", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Вскоре полиция установила подозреваемую – 38-летнюю женщину. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.
В пресс-службе МВД сообщили, что полученные денежные средства подозреваемая растратила, в совершении деяния она призналась.
На данный момент устанавливается ее причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории Астаны.
Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042668-astanchanka-poteryala-10-mln-tenge-otdav-ih-na-raskrutku/