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Астанчанка потеряла 10 млн тенге, отдав их на "раскрутку"

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Деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница столицы отдала 10 млн тенге на "раскрутку", надеясь в будущем получить высокую прибыль из вложенных денег, однако была обманута, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Астанчанка обратилась с заявлением в управление полиции района Алматы – она заявила о мошенничестве.

По словам потерпевшей, она отдала 10 млн тенге знакомой женщине утром на парковке торгового дома.

"Представляясь консультантом сетевого маркетинга, она (забравшая деньги женщина – прим. ред.) предложила ей “инвестировать” денежные средства с последующим получением высокой прибыли. Не дождавшись высоких выплат, астанчанка обратилась в полицию", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Вскоре полиция установила подозреваемую – 38-летнюю женщину. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

В пресс-службе МВД сообщили, что полученные денежные средства подозреваемая растратила, в совершении деяния она призналась.

На данный момент устанавливается ее причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории Астаны.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042668-astanchanka-poteryala-10-mln-tenge-otdav-ih-na-raskrutku/

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