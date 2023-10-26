Убийство в колонии в области Абай прокомментировали в Генпрокуратуре

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах сената высказался об убийстве в колонии в области Абай, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев заявил, что в СМИ было опубликовано много информации по факту данного убийства.

"Был убит один из осужденных – бывший сотрудник правоохранительных органов, убийца – также бывший сотрудник. Пока следствие идет, степень вины, обстоятельства выясняются", – заявил он.

Следует отметить, что в этой колонии отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на прошлой неделе в области Абай конфликт между двумя заключенными закончился убийством в исправительном учреждении. Тогда же стало известно, что в этой колонии содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, КНБ, Нацгвардии.

Позже замглавы МВД прокомментировал убийство в колонии в области Абай.

"Никого постороннего там не было. Возбуждено уголовное дело, наши сотрудники привлечены уже к ответственности. Проверка по данному делу продолжается. Они (участники конфликта, который закончился убийством – прим. ред.) вместе отбывали наказание, не сокамерники, но они вместе находились в одном помещении", – сообщил Игорь Лепеха.