Более 100 млн тенге похитили в Кызылординской области

Прокуратурой Кызылординской области проверена деятельность АО "СПК "Байконур", были выявлены хищения на сумму 101 млн тенге. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

По информации официального сайта прокуратуры Кызылординской области, в ходе проверки установлено, что в марте 2018 года ТОО "Агро Холдинг Байконыр" (дочерняя организация СПК) заключило договор о приобретении у ТОО "Мега Агро" (поставщик) 2 400 тонн риса на сумму 120 млн тенге. Денежные средства были перечислены в полном объеме.

По условиям договора товар должны были поставить до 30 сентября 2018 года.

"Однако поставщик, не исполнив свои обязательства по договору в полном объеме, государственные средства в сумме 101 млн тенге израсходовал на собственные нужды.

Более того, в этот период руководителем двух указанных товариществ являлся Еспанов. Таким образом, он, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, заключил аффилированный договор через принадлежащее ему ТОО "Мега Агро" с целью хищения бюджетных средств", - рассказали в ведомстве.

По данному факту в августе 2022 года прокуратурой Кызылординской области было зарегистрировано уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В ходе следствия в отношении Еспанова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его деяния переквалифицированы на п.3 ч.4 ст.361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Он признал свою вину, уголовное дело направили в суд.

Приговором Жалагашского районного суда от 3 октября 2023 года Еспанову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

Причиненный государству ущерб в размере 101 млн тенге возмещен в полном объеме.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

А в соответствии с п.3 ч.4 ст.361 УК РК злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.