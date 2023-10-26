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Акмолинец хотел порадовать жену дорогим подарком и потерял крупную сумму денег

Опубликовано:

Телефон в руке
Телефон в руке. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области мужчина хотел порадовать жену последней маркой дорогого iPhone 15 Pro Max, но нарвался на мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации пресс-службы ведомства, 23 октября в управление полиции Косшы поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что 21 октября неизвестный под предлогом продажи сотового телефона завладел денежными средствами в сумме 650 тыс. тенге.

По данному факту было начато досудебное производство по ст.190 УК РК "Мошенничество".

В ходе разбирательств стражи порядка выяснили, что мужчина хотел порадовать супругу и присмотрел в Instagram телефон последней марки - iPhone 15 Pro Max.

Спустя какое-то время в WhatsApp ему написал неизвестный и сообщил, что есть возможность купить совершенно новый телефон по заниженной цене в рассрочку, так как товар находится в магазине, расположенном в Степногорске.

Акмолинец попался на эту уловку. Позже к нему пришел запрос на оформление рассрочки, который мужчина подтвердил. Теперь правоохранители устанавливают подозреваемых.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042542-akmolinets-hotel-poradovat-zhenu-dorogim-podarkom-i-poteryal-krupnuyu-summu-deneg/

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