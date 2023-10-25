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23-летнего парня задержали в Актау

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Следственные действия в Актау
Место задержания. Фото: gov.kz

В Актау задержали 23-летнего парня и изъяли у него наркотики. С санкции суда подозреваемый арестован сроком на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 5 октября в 20.45 в рамках комплекса проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в 13 микрорайоне Актау был задержан 23-летний парень.

Изъятые наркотики в Актау
Изъятые наркотики. Фото: gov.kz

Его подозревают в незаконном хранении в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере. Вес изъятого мефедрона составил 200 граммов. Также задержанный показал тайник с "экстази" весом 170 граммов.

Данный факт зарегистрирован по статье 297 части 3 УК РК. С санкции суда подозреваемый арестован сроком на 2 месяца.

Наказание за хранение и сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042496-23-letnego-parnya-zaderzhali-v-aktau/

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