Более 3 млн тенге отдала астанчанка за "помощь" в освобождении родственника из заключения

Астанчанка, чтобы освободить родственника из мест лишения свободы, отдала знакомой более 3 млн тенге. Прождав три года, она в итоге обратилась в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, жительница столицы, близкий родственник которой отбывал срок, передала знакомой 3 млн 370 тыс. тенге за помощь в освобождении его из мест лишения свободы.

"Мошенница, ссылаясь на знакомства и под предлогом оказания юридической помощи, завладела деньгами потерпевшей. Она обещала женщине, что поможет осужденному выйти на свободу раньше положенного срока", – рассказали в ведомстве.

Более трех лет женщина ждала благоприятного исхода дела, но в итоге обратилась с заявлением в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемую – 37-летнюю женщину.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Астане женщина лишилась крупной суммы денег, поверив незнакомцу, который пообещал ей помощь. Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве.