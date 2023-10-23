Более 3 млн тенге отдала астанчанка за "помощь" в освобождении родственника из заключения
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Астанчанка, чтобы освободить родственника из мест лишения свободы, отдала знакомой более 3 млн тенге. Прождав три года, она в итоге обратилась в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает информационный медиапортал МВД, жительница столицы, близкий родственник которой отбывал срок, передала знакомой 3 млн 370 тыс. тенге за помощь в освобождении его из мест лишения свободы.
"Мошенница, ссылаясь на знакомства и под предлогом оказания юридической помощи, завладела деньгами потерпевшей. Она обещала женщине, что поможет осужденному выйти на свободу раньше положенного срока", – рассказали в ведомстве.
Более трех лет женщина ждала благоприятного исхода дела, но в итоге обратилась с заявлением в полицию.
Стражи порядка установили подозреваемую – 37-летнюю женщину.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".
Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:
- в крупном размере;
- лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- в отношении двух или более лиц;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, ранее в Астане женщина лишилась крупной суммы денег, поверив незнакомцу, который пообещал ей помощь. Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042174-bolee-3-mln-tenge-otdala-astanchanka-za-pomosch-v-osvobozhdenii-rodstvennika-iz-zaklyucheniya/