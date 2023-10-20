Астанчанка поделилась проблемой с таксистом и лишилась более 2 млн тенге

В Астане женщина лишилась крупной суммы денег, поверив незнакомцу, который пообещал ей помощь. Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.

Сообщается, что, по словам потерпевшей, во время поездки в такси она разговорилась с водителем и рассказала ему о своей проблеме в оформлении ипотеки.

"Мужчина, войдя в доверие к пассажирке и ссылаясь на связи в банках, предложил оказать содействие в приобретении жилья", – отметили стражи порядка.

После этого астанчанка, поверив незнакомцу, передала ему деньги в размере более 2 млн тенге.

По данным полиции, оперативники района Есиль задержали 48-летнего водителя такси. Мужчина признался в совершении мошенничества.

Сейчас в отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.