Антикор наказал акима в Алматинской области

Акима Карасайского района Алматинской области оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной Антикор.

Как рассказали в Антикоррупционной службе Алматинской области, акима Карасайского района привлекли к адмответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

"В ходе мониторинга было выявлено, что аким назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства Карасайского района без представления деклараций об активах и обязательствах", – сообщили в пресс-службе.

В областном Антикоре подчеркнули, что глава отдела – это лицо, уполномоченное на выполнение госфункций. Поэтому непредставление деклараций является нарушением требований, которые предусмотрены статьей 680 КоАП РК.

В связи с этим в отношении районного акима составили административный протокол, свою вину он признал. В результате был наложен штраф в 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Согласно статье 680 КоАП, непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции влечет штраф в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).