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Антикор наказал акима в Алматинской области

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Акима Карасайского района Алматинской области оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной Антикор.

Как рассказали в Антикоррупционной службе Алматинской области, акима Карасайского района привлекли к адмответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

"В ходе мониторинга было выявлено, что аким назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства Карасайского района без представления деклараций об активах и обязательствах", – сообщили в пресс-службе.

В областном Антикоре подчеркнули, что глава отдела – это лицо, уполномоченное на выполнение госфункций. Поэтому непредставление деклараций является нарушением требований, которые предусмотрены статьей 680 КоАП РК.

В связи с этим в отношении районного акима составили административный протокол, свою вину он признал. В результате был наложен штраф в 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Согласно статье 680 КоАП, непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции влечет штраф в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041753-antikor-nakazal-akima-v-almatinskoy-oblasti/

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