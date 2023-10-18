"Она такая классная, я за ней слежу": мужчина преследовал девушку в области Абай

В области Абай полицейские задержали 38-летнего мужчину, пристававшего к девушке в одном из торговых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Телеграм-канале Zello_semey появилось видео, на котором запечатлен мужчина, который, как утверждает девушка, преследовал ее.

"Я переходила дорогу в районе Цемпоселка, и за мной увязался мужик. Была в наушниках и выключила музыку, так как переходила дорогу. Слышу, что он мне что-то говорит. Я сняла наушники и слышу он говорит: "она такая классная, я за ней слежу". Имитировал, что говорит с кем-то. Я захожу в ТД "Рассвет", подхожу к отделу, он начинает просить у продавца то же самое, что и я покупала. И начинает на меня падать. Я лично испугалась, но если бы на моем месте был бы ребенок?" – говорится в описании видео.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции области.

"Среагировав на неадекватные действия мужчины, девушка сняла его на камеру телефона.

По изображению лица на видео полицейские области Абай смогли установить личность мужчины, им оказался 38-летний житель города Семей", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ДП области Абай.

Мужчина был доставлен в Ауэзовский отдел полиции УП Семея. За приставание в общественном месте его привлекли к административной ответственности по статье 449 КРКоАП.

Отметим, что, согласно статье 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).