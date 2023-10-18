Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кредит на 3 млн тенге оформили на жителя Тараза, оставившего в кафе смартфон в залог

Опубликовано:

Смартфон в руках мужчины
Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Тараза оставил в одном из кафе свой смартфон в качестве залога. А позже выяснил, что на него оформили кредит почти на 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, на прошлой неделе в полицию Тараза обратился 37-летний местный житель. По его словам, кто-то через мобильное приложение банка оформил на него кредит на сумму 2,8 млн тенге, затем перечислил деньги на расчетный счет букмекерского приложения.

По данному факту было начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".

Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном из городских кафе, но не хватило средств для оплаты счета, поэтому он оставил в залог свой смартфон, но забыл про это. Зайдя в приложение банка через телефон супруги, он обнаружил оформленный на свое имя кредит на крупную сумму.

По информации ведомства, стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 20-летний работник данного заведения. Молодой человек признал вину. По данному факту ведется следствие.

Добавим, что в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Жительница Акмолинской области лишилась более 500 тысяч тенге и осталась с кредитом почти на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041544-kredit-na-3-mln-tenge-oformili-na-zhitelya-taraza-ostavivshego-v-kafe-smartfon-v-zalog/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.