Кредит на 3 млн тенге оформили на жителя Тараза, оставившего в кафе смартфон в залог

Житель Тараза оставил в одном из кафе свой смартфон в качестве залога. А позже выяснил, что на него оформили кредит почти на 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, на прошлой неделе в полицию Тараза обратился 37-летний местный житель. По его словам, кто-то через мобильное приложение банка оформил на него кредит на сумму 2,8 млн тенге, затем перечислил деньги на расчетный счет букмекерского приложения.

По данному факту было начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".

Потерпевший рассказал, что отдыхал в одном из городских кафе, но не хватило средств для оплаты счета, поэтому он оставил в залог свой смартфон, но забыл про это. Зайдя в приложение банка через телефон супруги, он обнаружил оформленный на свое имя кредит на крупную сумму.

По информации ведомства, стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 20-летний работник данного заведения. Молодой человек признал вину. По данному факту ведется следствие.

Добавим, что в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Жительница Акмолинской области лишилась более 500 тысяч тенге и осталась с кредитом почти на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка.