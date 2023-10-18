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Астанчанина заподозрили в создании интернет-магазина по продаже наркотиков (видео)

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Полиция рядом с задержанным
Полиция рядом с задержанным. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали в Астане парня, подозреваемого в продаже наркотических средств в крупном размере. Молодого человека водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

22-летнего астанчанина подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере.

"При проведении обыска по месту жительства наркоторговца сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили тайник, который он оборудовал на верхнем этаже подъезда. Из тайника изъято 29 свертков, готовых к реализации.

При личном обыске у парня в кармане найдены 20 свертков с наркотическим порошком. Из квартиры изъяли пластиковые контейнеры, пакеты с наркотическим веществом и 35 расфасованных свертков", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном весом 1 кг 50 гр и 300 гр марихуаны. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 297 УК РК.

Добавим, в соответствии с частью 2 данной статьи УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041512-astanchanina-zapodozrili-v-sozdanii-internet-magazina-po-prodazhe-narkotikov/

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